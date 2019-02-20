На Сумщині оголошено про підозру викритому на хабарах голові медико-соціальної експертної комісії



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Фото: ssu.gov.ua

Посадовець налагодив механізм вимагання грошей від мешканців регіону з обмеженими фізичними можливостями

За матеріалами Служби безпеки України викритому на хабарах керівнику однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Сумської області оголошено про підозру в скоєнні злочину. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм вимагання грошей від мешканців регіону з обмеженими фізичними можливостями.

Зокрема, за неправомірну вигоду зловмисник обіцяв пенсіонерці безперешкодне продовження інвалідності, на яке вона мала законне право.

Правоохоронці викрили голову комісії на робочому місці під час отримання всієї суми хабара у розмірі три тисячі гривень.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.