СБУ викрила на хабарах посадовця одеської митниці



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Фото: ssu.gov.ua

Старший зміни митного посту вимагав кошти від водіїв транспортних засобів на іноземній реєстрації, вартість «послуг» становила $100 за кожне авто

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Одеської області викрили на систематичному одержанні хабарів старшого державного інспектора одного із митних постів регіону. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що старший зміни митного посту вимагав кошти від водіїв транспортних засобів на іноземній реєстрації.

До протиправного механізму легалізації імпортних автомобілів на території України зловмисник залучив посередника.

Вартість «послуг» митника у середньому становила $100 за кожний автомобіль.

Правоохоронці затримали обох зловмисників в обласному центрі під час отримання чергового хабара у розмірі $1,1 тис. від митного брокера за розмитнення десяти автомобілів.

Раніше співробітники СБУ задокументували отримання посадовцем хабара за митне оформлення двох транспортних засобів на іноземній реєстрації.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.