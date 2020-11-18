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    На Сумщині підліток обгорів від удару струмом, коли бігав на вагонах-зерновозах

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    Постраждалий разом зі своїм 12-річним товаришем вирішили побігати на дахах вагонів &ndash; зерновозів - На Сумщині підліток обгорів від удару струмом, коли бігав на вагонах-зерновозах
    Постраждалий разом зі своїм 12-річним товаришем вирішили побігати на дахах вагонів – зерновозів

    14-річний хлопець госпіталізований з опіками на 50% поверхні тіла

    На Сумщині 14-річний хлопець бігав на дахах вагонів-зерновозів і отримав удар електричним струмом. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області.

    Зазначається, що підліток гопіталізований у тяжкому стані з опіками на 50% поверхні тіла.

    «На Сумщині поліцейські проводять перевірку за фактом ураження струмом підлітка на даху вантажного вагона… Повідомлення про потерпілого 14-річного хлопця, якого уразило електричним струмом, у поліцію надійшло від медиків», ─ поінформували у поліції.

    На вказане місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.

    «Як встановили правоохоронці, постраждалий разом зі своїм 12-річним товаришем вирішили побігати на дахах вагонів – зерновозів, що в цей час стояли на залізничній станції. Під час небезпечних розваг один з підлітків і отримав ураження електричним струмом. Викликані випадковими свідками медики доставили дитину до лікарні», ─ йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що за цим фактом поліцейські проводять подальшу перевірку та звертаються до батьків з проханням контролювати дозвілля своїх нащадків, цікавитися їх захопленнями та колом їх друзів.

    Нагадаємо, 28 вересня у Києві зачепер потрапив під поїзд метро і загинув.

    Теги: діти потяг Сумщина лікарня
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