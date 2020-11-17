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    У стаціонарах приватних клінік Києва закінчились місця для хворих на коронавірус

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    Лише деякі приватні клініки здійснюють&nbsp;лікування хворих на коронавірус у своїх стаціонарах&nbsp; - У стаціонарах приватних клінік Києва закінчились місця для хворих на коронавірус
    Лише деякі приватні клініки здійснюють лікування хворих на коронавірус у своїх стаціонарах 

    Вартість стаціонарного лікування хворих на коронавірус у приватних клініках стартує з 9 тис. грн на добу

    У приватних клініках у Києві відсутні місця для стаціонарного лікування хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19.

    Про це Українським Новинам повідомили представники ряду приватних клінік.

    Так, у клініках мережі «Добробут» вільних місць у стаціонарі немає і збільшення кількості ліжкомісць поки не планується.

    Стаціонарне лікування хворих на коронавірус проводиться в клініках мережі по вул. Любомира Гузара (Медмістечко) і вул. Яблучної (Софіївська Борщагівка). Точної кількості місць в стаціонарі представник клініки не повідомив.

    Вартість стаціонарного лікування хворих на коронавірус у палаті загальної терапії становить 12 тис. гривень на добу, в палаті інтенсивної терапії - 14 тис. гривень на добу.

    У клініці «Оберіг» також відсутні вільні місця в стаціонарі; загальну кількість ліжкомісць представник клінік не повідомив.

    Вартість стаціонарного лікування хворих на Covid-19 в одномісній палаті цієї клініки становить 11650 гривень на добу, в палаті на 2 людини - 9025 грн на добу.

    В клініках мереж Viva й Oxford Medical лікування хворих на коронавірус у стаціонарі не здійснюється.

    Коронавірус в Україні
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      557657
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      9856

    Як повідомлялося, за минулу добу, 16 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1143 людей. Це на 264 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 15 листопада було 879 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 52642 випадки захворювання на Covid-19.

    За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 90 пацієнтів із коронавірусом.

    Теги: Київ лікарня коронавірус
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