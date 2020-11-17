Під Києвом чоловіка вдарило струмом на вагоні потягу (фото)

Чоловік перебуває в реанімації в важкому стані

У вівторок, 17 листопада, на залізничній станції «Буча» чоловік отримав ураження електричним струмом.

Повідомлення про це надійшло до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського району о 10:53.

До місця виклику було направлено черговий караул 35 Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники встановили, що чоловік піднявся на залізничний вантажний вагон, який був розміщений на прийом-відправному пункті залізничної станції, внаслідок чого отримав ураження електричним струмом.

Рятувальники за допомогою мотузки зняли чоловіка з цистерни та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Наразі чоловік перебуває в реанімаційному відділенні Ірпінської центральної міської лікарні в тяжкому стані.

Як повідомлялося, нещодавно в Одеській області внаслідок ураження електричним струмом на даху товарного вагону потяга був травмований 18-річний хлопець.