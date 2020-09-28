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    Відірвало голову: у Києві зачепер потрапив під поїзд метро

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    Зачепер випав з поїзда - Відірвало голову: у Києві зачепер потрапив під поїзд метро
    Зачепер випав з поїзда
    Архівне фото

    У столичному метро під потягом загинула людина

    У понеділок ввечері, 28 вересня, зачепер потрапив під поїзд метро у Києві. Внаслідок інциденту чоловік загинув.

    «Випадок летальний. Особу встановлюють правоохоронці», – повідомив Київський метрополітен.

    Зазначається, що рух поїздів на зеленій лінії метро вже відновили. Через цей випадок не було сполучення між станціями «Видубичі» та «Славутич» – між правим та лівим берегами столиці.

    Відповідно поїзди метро курсували від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також від станції «Славутич» до станції «Червоний хутір».

    Як додає паблік «Київ оперативний», зачепер випав з поїзда.

    «Йому відірвало голову», – йдеться у повідомленні.

    Зачепінг – спосіб переміщення, проїзд на автозчепах вагонів, поручнях та підніжках, на гальмівних майданчиках, та у відкритих кузовах. Люди, що практикують цей вид пересування називають себе «зачеперами».

    Київ метро смерть потяг
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