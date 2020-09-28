Відірвало голову: у Києві зачепер потрапив під поїзд метро



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Зачепер випав з поїзда Архівне фото

У столичному метро під потягом загинула людина

У понеділок ввечері, 28 вересня, зачепер потрапив під поїзд метро у Києві. Внаслідок інциденту чоловік загинув.

«Випадок летальний. Особу встановлюють правоохоронці», – повідомив Київський метрополітен.

Зазначається, що рух поїздів на зеленій лінії метро вже відновили. Через цей випадок не було сполучення між станціями «Видубичі» та «Славутич» – між правим та лівим берегами столиці.

Відповідно поїзди метро курсували від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також від станції «Славутич» до станції «Червоний хутір».

Як додає паблік «Київ оперативний», зачепер випав з поїзда.

«Йому відірвало голову», – йдеться у повідомленні.

Зачепінг – спосіб переміщення, проїзд на автозчепах вагонів, поручнях та підніжках, на гальмівних майданчиках, та у відкритих кузовах. Люди, що практикують цей вид пересування називають себе «зачеперами».