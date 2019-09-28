На Сумщині створили перший в Україні музей доби СРСР (відео)



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На вході відвідувачів музею зустрічає Ленін, який колись він стояв на центральній площі Путивля

Пам’ятники діячам СРСР, які більш-менш вціліли під час демонтажу, тепер звозять сюди з усього регіону

У Спадщанському лісі на Сумщині зібрали артефакти епохи тоталітаризму – пам’ятники, бюсти, скульптури, які, згідно з законом про декомунізацію, були повалені чи демонтовані.

Про це повідомляє ТСН.

На вході відвідувачів музею зустрічає Ленін, який колись він стояв на центральній площі Путивля. Пам’ятники діячам СРСР, які більш-менш вціліли під час демонтажу, тепер звозять сюди з усього регіону.

Тільки Ленінів в Україні було більше п’яти тисяч. Дзержинські, Калініни, Фрунзе, Воровські – тут зібрали 46 ідолів радянської епохи, але буде більше.

Організатори мріють про пам’ятник Жукову – про демонтований монумент уже почали переговори, однак той зі скандалом зайняв своє місце на п'єдесталі у Харкові. «Там Кернес є такий. Він непохитний», - каже старший науковий співробітник Державного історико-культурного заповідника у Путивлі Борис Кирбаба.

Та не одного Жукова чекають у Парку радянського періоду. «У нас немає пам’ятника Свердлову, нема пам’ятника Фрідріху Енгельсу, нема пам’ятника Луначарському», - каже директор заповідник Сергій Тупик.

Його підлеглі готові прийняти будь-кого з комуністичних ідолів, які ще десь припадають пилом, але тільки в подарунок – коштів, щоб викуповувати їх у громад, у музейників поки що немає. «Це перший музей в Україні такого профілю і четвертий музей у світі. Три інші музеї знаходяться в Литві, Будапешті (Угорщина) і в Софії (Болгарія)», - пояснив Сергій Тупик.