Суд переніс засідання у справі глави «ЦВК ДНР» Лягіна



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В Україні проти Лягіна йде суд у справі про держзраду

Засідання перенесли на 1 листопада на 15:00 через ознайомлення з матеріалами справи

Шевченківський районний суд Києва переніс засідання у справі керівника так званої «ЦВК ДНР» Романа Лягіна, який підозрюється у тому, що у травні 2014 року організовував та проводив так званий референдум «ДНР». Про це повідомили у пресслужбі суду.

«Засідання перенесли на 1 листопада на 15:00 через ознайомлення з матеріалами справи», - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, рішенням Шевченківського суду колишнього керівника так званої «ЦВК ДНР» взято під варту без права внесення застави.

Як повідомлялося раніше, ГПУ та СБУ затримали керівника «Центральної виборчої комісії ДНР». Громадянину Лягіну інкримінується державна зрада.

У березні СБУ спростували інформацію про те, що колишній «глава ЦВК ДНР» Роман Лягін здався за програмою «Тебе чекають вдома». При цьому в спецслужбі нагадали, що справа за заочним звинуваченням Лягіна в державній зраді розглядається в суді.

Раніше нардеп Наталія Веселова повідомила, що Лягін скористався програмою СБУ «На тебе чекають вдома». Пізніше нардеп скоригувала свій пост у соцмережі, вказавши, що «було б непогано, якби він пройшов за програмою СБУ «На тебе чекають вдома» і став цінним свідком».