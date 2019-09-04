  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Обмін ув’язненими між Україною і Росією може пройти 7 вересня – ЗМІ

    • Розсилка
    Минулого тижня була інформація, що може відбутися обмін утримуваними особами між Україною і Росією - Обмін ув’язненими між Україною і Росією може пройти 7 вересня – ЗМІ
    Минулого тижня була інформація, що може відбутися обмін утримуваними особами між Україною і Росією
    Фото: Радіо Свобода

    Одне з джерел, підтвердивши, що звільнення заплановано на суботу, зазначило, що домовленості мають попередній характер

    Процес взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією, можливо, буде запущено до кінця цього тижня.

    Про це в середу, 4 вересня, повідомляє «Інтерфакс»з посиланням на два дипломатичних джерела.

    «Обмін може розпочатися до кінця тижня, ймовірна дата - 7 вересня», - сказало джерело.

    Водночас інше джерело, підтвердивши, що звільнення заплановано на суботу, зазначило, що домовленості мають попередній характер.

    «Поки що досягнуто лише рамкових домовленостей. Остаточно дату й умови обміну сторони узгодять у середині тижня», - сказав співрозмовник.

    Як відомо, президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський двічі під час телефонних розмов обговорювали ситуацію з утримуваними особами - 12 липня і 7 серпня.

    Нагадаємо, у понеділок в московському СІЗО «Лефортово» прийняли передачі для 24 українських військовополонених моряків, а також восьми політв'язнів: Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха, Павла Гриба, Євгена Панова і Олексія Сизоновича. 

    Минулого тижня була інформація, що може відбутися обмін утримуваними особами між Україною і Росією. Нібито, для цього значну частину українських політв'язнів привезли з різних колоній до «Лефортово».

    Однак у п'ятницю СБУ офіційно заявила, що обмін відкладається.

     Читайте також: «Обмінний фронт»: Чому Росія неочікувано вирішила звільнити українців?
    Читайте також
    Росія СБУ Олег Сенцов Путін політв’язні обмін полоненими Володимир Зеленський Україна Роман Сущенко президент Павло Гриб Володимир Балух
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ