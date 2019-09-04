Обмін ув’язненими між Україною і Росією може пройти 7 вересня – ЗМІ



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Минулого тижня була інформація, що може відбутися обмін утримуваними особами між Україною і Росією Фото: Радіо Свобода

Одне з джерел, підтвердивши, що звільнення заплановано на суботу, зазначило, що домовленості мають попередній характер

Процес взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією, можливо, буде запущено до кінця цього тижня.

Про це в середу, 4 вересня, повідомляє «Інтерфакс»з посиланням на два дипломатичних джерела.

«Обмін може розпочатися до кінця тижня, ймовірна дата - 7 вересня», - сказало джерело.

Водночас інше джерело, підтвердивши, що звільнення заплановано на суботу, зазначило, що домовленості мають попередній характер.

«Поки що досягнуто лише рамкових домовленостей. Остаточно дату й умови обміну сторони узгодять у середині тижня», - сказав співрозмовник.

Як відомо, президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський двічі під час телефонних розмов обговорювали ситуацію з утримуваними особами - 12 липня і 7 серпня.

Нагадаємо, у понеділок в московському СІЗО «Лефортово» прийняли передачі для 24 українських військовополонених моряків, а також восьми політв'язнів: Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха, Павла Гриба, Євгена Панова і Олексія Сизоновича.

Минулого тижня була інформація, що може відбутися обмін утримуваними особами між Україною і Росією. Нібито, для цього значну частину українських політв'язнів привезли з різних колоній до «Лефортово».

Однак у п'ятницю СБУ офіційно заявила, що обмін відкладається.