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    На Святвечір на Херсонщині втік підозрюваний у вбивстві

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    На Херсонщині втік підозрюваний у вбивстві - На Святвечір на Херсонщині втік підозрюваний у вбивстві
    На Херсонщині втік підозрюваний у вбивстві

    Поліція оголосила підозрюваного у розшук, в області створені пошукові групи з числа працівників поліції, попередженні всі наряди та патрулі правоохоронців

    На Херсонщині 6 січня втік з-під домашнього арешту підозрюваний у вбивстві 22-річного херсонця, втікача розшукують.

    Про це повідомляє пресслужба ГУНП в області.

    «Поліція встановила чоловіка, який причетний до вбивства 22-річного херсонця. 26-річному знайомому вбитого поліцією було оголошено про підозру та направлено до суду клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Але суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, після оголошення рішення суду про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному у вигляді домашнього арешту прокуратурою було подано апеляцію до суду про зміну запобіжного заходу на більш суворий. Відбулось 3 засідання суду, але підозрюваний на них не з’являвся.

    «Під час домашнього арешту поліцією було одягнуто чоловікові електронний засіб контролю, який постійно контролюється черговою частиною обласного главку поліції. Сьогодні з браслета надійшов сигнал про порушення його носіння. Впродовж п’яти хвилин за місцем мешкання чоловіка прибула слідчо-оперативна група, яка не виявила його вдома», - додали у поліції.

    Як вказано, поліція оголосила підозрюваного у розшук, в області створені пошукові групи з числа працівників поліції, попередженні всі наряди та патрулі правоохоронців.

    Також орієнтовано підрозділи сусідніх областей та Державна прикордонна служба для унеможливлення перетину кордону підозрюваним.

    суд Херсонщина поліція розшук
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