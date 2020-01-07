На Закарпатті чоловіка побили до смерті у власному дворі



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На тілі загиблого виявили синці, гематоми, перелом черепа, кісток обличчя та інші важкі травми.

У Закарпатській області до смерті побили чоловіка на його подвір'ї.

Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області.

Мати загиблого повідомила, що її 50-річного сина побили невідомі на його подвір'ї.

На тілі загиблого виявили синці, гематоми, перелом черепа, кісток обличчя та інші важкі травми.

«У селі Кушниця Іршавського району внаслідок бійки помер місцевий житель. Поліція встановила особу кривдника, йому оголошено підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого», - йдеться у повідомленні.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

Правоохоронці встановили, що чоловіка вбив 35-річний місцевий житель Кушниці, йому повідомили про підозру.