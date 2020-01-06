У Вінниці затримали чоловіка за погрози замінувати відділ поліції



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Псевдомінер повідомив про замінування заради розваги

Поліція Вінницької області затримала чоловіка, який погрожував замінувати поліцейський відділок.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Згідно з повідомленням, вчора, 5 січня, близько 18:40 надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що він має намір замінувати приміщення Вінницького відділу поліції.

Поліцейські встановили особу чоловіка, який телефонував до відділення. Ним виявився 45-річний вінничанин. Чоловік розповів, що він повідомив про замінування заради розваги.

Зловмисника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). За таке правопорушення передбачено покарання до 6 років позбавлення волі.

Наразі проводиться розслідування.