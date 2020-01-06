Київська поліція відпустила активістів, затриманих на фан-зустрічі з блогеркою із Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Активістів відпустили через три години після затримання

Київська поліція відпустила активістів, затриманих під час з російською блогеркою Олександрою Мітрошиною. Про це повідомляє організація «Відсіч» на своїй сторінці у Facebook.

«Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького відпустили з лап «нової» поліції», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що їх відпустили через три години після затримання.

Тим часом у поліції Києва повідомили, що на двох затриманих активістів склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу про адмінправопорушення.

За даними правоохоронців, їх було затримано після надходження повідомлення про те, що на вулиці Козацька невідомі особи конфліктують і висловлюються нецензурною лайкою.

«На виклик виїхав екіпаж патрульної поліції. На зауваження поліцейських та законні вимоги припини свої дії особи не реагували. Їх було неодноразово попереджено про затримання у разі невиконання законних вимог. У результаті двох громадян, які порушували громадський порядок, патрульні доставили до Голосіївського управління поліції. У приміщенні відділу поліції патрульні склали на них адміністративний протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення», - зазначається в повідомленні.

Також у поліції повідомили, що згодом правоохоронці склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство і на чоловіка, котрий конфліктував із раніше доставленими до управління поліції молодиками.

«На цей час усіх учасників події відпустили», - наголосили в поліції.

Нагадаємо, 6 січня громадянський рух «Відсіч» заявив, що поліція затримала активістів Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького, які разом з друзями прийшли на лекцію російської блогерки Олександри Мітрошиної, щоб запитати в неї, чому вона незаконно відвідувала окупований Крим і, безпосередньо – «Чий Крим?». За даними «Відсічі», за останнє питання активістів побили.