  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Тернопільщині шкільний автобус потрапив у смертельну ДТП

    • Розсилка
    Водій Volkswagen Sharan виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автобусом марки Еталон - На Тернопільщині шкільний автобус потрапив у смертельну ДТП
    Водій Volkswagen Sharan виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автобусом марки Еталон

    ДТП сталася на автодорозі поблизу села Кровинка

    У Тернопільській області сталася потрійна ДТП за участю шкільного автобуса. Діти не постраждали, але загинув один із водіїв, повідомляє регіональне управління Нацполіції в понеділок, 16 грудня.

    Відзначається, що ДТП сталася на автодорозі Доманово - Ковель - Чернівці - Тереблече, поблизу села Кровинка Теребовлянського району.

    За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Sharan виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автобусом марки Еталон, а після цього врізався ще в один зустрічний автомобіль ВАЗ-21074.

    «Такий маневр став летальним для водія ВАЗ. Чоловік, 1957 року народження, житель Тернополя, загинув на місці події», - йдеться в повідомленні.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Тернопільщині шкільний автобус потрапив у смертельну ДТП
    На Тернопільщині шкільний автобус потрапив у смертельну ДТП
    На Тернопільщині шкільний автобус потрапив у смертельну ДТП
    На Тернопільщині шкільний автобус потрапив у смертельну ДТП

    В ході перевірки стало відомо, що на момент аварії в автобусі перебувало десять учнів, які їхали на шкільну олімпіаду в смт Дружба. Діти не постраждали. Водія іномарки затримали.

    Вже встановлено, що всі водії були тверезі, а транспорт справний.

    Даний факт внесений до ЄРДР за статтею про порушення правил дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Ведеться слідство.

    ДТП діти слідство водій автомобіль Тернопільщина Чернівці транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ