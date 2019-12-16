На Тернопільщині шкільний автобус потрапив у смертельну ДТП



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Водій Volkswagen Sharan виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автобусом марки Еталон

ДТП сталася на автодорозі поблизу села Кровинка

У Тернопільській області сталася потрійна ДТП за участю шкільного автобуса. Діти не постраждали, але загинув один із водіїв, повідомляє регіональне управління Нацполіції в понеділок, 16 грудня.

Відзначається, що ДТП сталася на автодорозі Доманово - Ковель - Чернівці - Тереблече, поблизу села Кровинка Теребовлянського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Sharan виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автобусом марки Еталон, а після цього врізався ще в один зустрічний автомобіль ВАЗ-21074.

«Такий маневр став летальним для водія ВАЗ. Чоловік, 1957 року народження, житель Тернополя, загинув на місці події», - йдеться в повідомленні.

В ході перевірки стало відомо, що на момент аварії в автобусі перебувало десять учнів, які їхали на шкільну олімпіаду в смт Дружба. Діти не постраждали. Водія іномарки затримали.

Вже встановлено, що всі водії були тверезі, а транспорт справний.

Даний факт внесений до ЄРДР за статтею про порушення правил дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Ведеться слідство.