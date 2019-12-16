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    На трасі Київ-Одеса Volkswagen влетів у маршрутку: є травмовані (фото)

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    Від удару мікроавтобус відкинуло у відбійник - На трасі Київ-Одеса Volkswagen влетів у маршрутку: є травмовані (фото)
    Від удару мікроавтобус відкинуло у відбійник
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Четверо пасажирів автобуса потрапили до лікарні

    У неділю, 15 грудня, на трасі Київ-Одеса в районі селища Глеваха сталася ДТП за участі легковика та маршрутного мікроавтобуса.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    За попередньою інформацією, 26-річний водій Volkswagen Passat при зміні напрямку руху не був уважним та скоїв зіткнення з Mercedes-Benz. Від удару мікроавтобус відкинуло на металевий відбійник.

    Внаслідок ДТП чотири пасажири Mercedes-Benz отримали травми різного ступеня тяжкості. Потерпілих госпіталізовано до лікарні.

    Механізм та винуватців цієї дорожньо-транспортної пригоди будуть з’ясовувати слідчі.

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    На трасі Київ-Одеса Volkswagen влетів у маршрутку: є травмовані (фото)
    На трасі Київ-Одеса Volkswagen влетів у маршрутку: є травмовані (фото)
    На трасі Київ-Одеса Volkswagen влетів у маршрутку: є травмовані (фото)
    На трасі Київ-Одеса Volkswagen влетів у маршрутку: є травмовані (фото)

    Як повідомлялося, у неділю, 15 грудня, в місті Вишневе Києво-Святошинського району пішохід потрапив під колеса автомобіля.

    Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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