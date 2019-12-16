На трасі Київ-Одеса Volkswagen влетів у маршрутку: є травмовані (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Від удару мікроавтобус відкинуло у відбійник Фото: Патрульна поліція Київської області

Четверо пасажирів автобуса потрапили до лікарні

У неділю, 15 грудня, на трасі Київ-Одеса в районі селища Глеваха сталася ДТП за участі легковика та маршрутного мікроавтобуса.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

За попередньою інформацією, 26-річний водій Volkswagen Passat при зміні напрямку руху не був уважним та скоїв зіткнення з Mercedes-Benz. Від удару мікроавтобус відкинуло на металевий відбійник.

Внаслідок ДТП чотири пасажири Mercedes-Benz отримали травми різного ступеня тяжкості. Потерпілих госпіталізовано до лікарні.

Механізм та винуватців цієї дорожньо-транспортної пригоди будуть з’ясовувати слідчі.

Як повідомлялося, у неділю, 15 грудня, в місті Вишневе Києво-Святошинського району пішохід потрапив під колеса автомобіля.