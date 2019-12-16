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    Відома співачка потрапила у ДТП

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    Ірина Федишин з чоловіком потрапили у ДТП поблизу Рівного - Відома співачка потрапила у ДТП
    Ірина Федишин з чоловіком потрапили у ДТП поблизу Рівного

    Близько 1 ночі неподалік Здолбунова автомобіль співачки на дорозі підрізало інше авто

    Сьогодні, в ніч на понеділок, 16 грудня близько 1 години ночі на Рівненщині на автодорозі Р05 Городище-Сарни-Старокостянтинів біля міста Здолбунова трапилась ДТП, у яку потрапила відома українська співачка Ірина Федишин.

    Артистка поверталася зі свого концерту з Шепетівки Хмельницької області. Їхала вона до Львова.

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    Чоловік Ірини, Віталій, який є її менеджером, був змушений звертатися за допомогою місцевих медиків. У нього діагностували струс мозку й забої. Нині Віталія госпіталізували до однієї з лікарень Львова.

    Ірина Федишин теж постраждала у ДТП. У неї забій ноги.

    Зазначимо, що наступний концерт Ірини Федишин мав відбутися 18 грудня у Трускавці, а у Києві 25 грудня співачка має представити велике святкове шоу у Палаці Україна. 

    ДТП автомобіль Ірина Федишин чоловік співачка концерт
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