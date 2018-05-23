На Тернопільщині спалили табір ромів

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Омбудсмен Людмила Денісова вимагає здійснити розслідування відповідно до вимог закону

Вчора, 22 травня, у селищі Велика Березовиця Тернопільської області стався напад на табір ромів. Про це повідомляє видання «20 хвилин» з посиланням на начальника ГУ НП Тернопільської області Олександра Богомола.

Як повідомляється, нападники використовували вогнепальну зброю, а також підпалили табір. Згідно з інформацією видання, в ньому під час нападу перебували 7 дорослих та 30 дітей. Їм усім вдалося сховатися в лісі. Інформація про отримані внаслідок нападу тілесні ушкодження не надходила.

За попередньою версією слідства, напад став результатом конфлікту між місцевими жителями і ромами, які прийшли із Закарпатської області. Богомол підтвердив, що скарги на поведінку ромів раніше вже надходили до поліції.

Пізніше видання повідомило, що близько 22:00 затримали 12 осіб. У прес-службі управління патрульної поліції повідомляють, що затримані були озброєні битами і збиралися розігнати табір. Наразі триває розслідування їхньої причетності до нападу.

На факт нападу відреагувала і уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Прес-служба омбудсмена заявила, що напад «має ознаки дискримінації за національною ознакою та розпалювання ворожнечі щодо ромської національної меншини», і повідомила, що було відкрито власне провадження за фактом події. Крім того, запит із проханням вжити заходів відповідно до вимог законодавства було скеровано до ГУ НП Тернопільської області.

«Людмила Денісова закликає громадськість до толерантності, терпимості й недискримінації за будь-якими ознаками - національності, політичних, релігійних та інших переконань, мови, статі, етнічного і соціального походження», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, «С14» розібрали та спалили палатки з поселення ромів на Лисій горі – історичній місцевості в Голосіївському районі Києва.

Роми стверджують, що «переконливими аргументами» націоналістів організації С14, які 20 квітня спалили ромське поселення на Лисі горі у Києві, були ножі, каміння, бити і пістолети.

Поліція не розслідувала випадок спалення табору ромів на Лисій горі у Києві. За словами правоохоронців, офіційно до них відповідної інформації не надходило, ніхто заяв не писав.

Очільник київської поліції Андрій Крищенко заявив, що на Лисій горі у Києві було спалено не табір ромів, а залишене ними сміття. Він зазначив, що поліція не отримувала жодної скарги ромів на побої або насильство.

Українська Гельсінська спілка з прав людини звернулася до столичної поліції з вимогою провести ретельне розслідування дій представників організації С14, які виселили ромів з Лисої гори у Києві та спалили їхній табір.

Лише публікація відео нападу на ромів неподалік від Лисої гори стала підставою для негайного внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриття кримінальних проваджень.