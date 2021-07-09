На трасі Київ-Харків бензовоз врізався у відбійник: через витік палива рух перекрито (фото)

Масштабна аварія з бензовозом сталась у Полтавській області

Аварія заблокувала рух в обох напрямках траси

Сьогодні, близько 16 години, поблизу села Вили Лубенського району, що на Поолтавщині, бензовоз зіткнувся із відбійником. Аварія сталася на 171 км дороги М-03.

Вантажівка рухалася в бік Києва. Унаслідок ДТП відбувся витік палива на проїзну частину, рух досі перекрито в обох напрямках, утворився затор.

На місці працюють підрозділи ДСНС, які усувають наслідки витоку палива, патрульні поліцейські регулюють рух в обох напрямках.

Патрульна поліція попросила за можливості відкласти поїздки в цьому напрямку.