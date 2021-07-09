  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На трасі Київ-Харків бензовоз врізався у відбійник: через витік палива рух перекрито (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Масштабна аварія з бензовозом сталась у Полтавській області&nbsp; - На трасі Київ-Харків бензовоз врізався у відбійник: через витік палива рух перекрито (фото)
    Масштабна аварія з бензовозом сталась у Полтавській області 
    Фото: Полтавщина

    Аварія заблокувала рух в обох напрямках траси

    Сьогодні, близько 16 години, поблизу села Вили Лубенського району, що на Поолтавщині, бензовоз зіткнувся із відбійником. Аварія сталася на 171 км дороги М-03.

    Вантажівка рухалася в бік Києва. Унаслідок ДТП відбувся витік палива на проїзну частину, рух досі перекрито в обох напрямках, утворився затор.

    На місці працюють підрозділи ДСНС, які усувають наслідки витоку палива, патрульні поліцейські регулюють рух в обох напрямках.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На трасі Київ-Харків бензовоз врізався у відбійник: через витік палива рух перекрито (фото)
    На трасі Київ-Харків бензовоз врізався у відбійник: через витік палива рух перекрито (фото)
    На трасі Київ-Харків бензовоз врізався у відбійник: через витік палива рух перекрито (фото)

    Патрульна поліція попросила за можливості відкласти поїздки в цьому напрямку.

    Теги: Харків ДТП дороги аварія Полтавщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На трасі Київ-Харків бензовоз врізався у відбійник: через витік палива рух перекрито (фото)