На трасі Київ-Харків бензовоз врізався у відбійник: через витік палива рух перекрито (фото)
Аварія заблокувала рух в обох напрямках траси
Сьогодні, близько 16 години, поблизу села Вили Лубенського району, що на Поолтавщині, бензовоз зіткнувся із відбійником. Аварія сталася на 171 км дороги М-03.
Вантажівка рухалася в бік Києва. Унаслідок ДТП відбувся витік палива на проїзну частину, рух досі перекрито в обох напрямках, утворився затор.
На місці працюють підрозділи ДСНС, які усувають наслідки витоку палива, патрульні поліцейські регулюють рух в обох напрямках.
Патрульна поліція попросила за можливості відкласти поїздки в цьому напрямку.