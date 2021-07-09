В Австрії впав у річку потяг з дітьми (фото)

В австрійських Альпах зійшов з рейок і впав у річку вагон потяга

У потязі на Тамсвег, що складається із трьох вагонів, їхали 54 школярі

У федеральній землі Зальцбург, що у Австрії, під час руху поїзд із дітьми зійшов з рейок, а один з його вагонів впав у річку. 17 школярів, які перебували у поїзді, дістали легкі ушкодження. Про інцидент повідомила місцева радіостанція ORF.

Інцидент стався сьогодні близько 7 години ранку між містами Предліц і Кендльбрук. Командир місцевої рятувальної служби Антон Шильхер повідомив, що у потязі на Тамсвег, що складається із трьох вагонів, їхали 54 школярі. 17 з них внаслідок інциденту отримали травми, але такі, що не становлять загрози для життя. Декількох після надання першої допомоги госпіталізували у сусідні міста, одну людину евакуювали гелікоптером.

Повідомляється, що школярі в останній навчальний день перед канікулами добиралися на потягу до шкіл, що знаходяться у місті Тамсвеґ.

На місці працювали близько 30 представників рятувальних служб, 10 швидких та два гелікоптери Червоного хреста.

Причини аварії з’ясовують. За попередніми припущеннями, на коліях могла опинитись велика гілка або їх надто занесло грунтом після сильної зливи напередодні увечері.

Питання вузькоколійної залізниці Murtalbahn ще до цього інциденту стало предметом політичних дискусій через постійні проблеми з нею. За останні кілька років залізниця часто зазнавала суттєвої шкоди внаслідок злив та гроз, тому сполучення поїздами доводилось зупиняти і запускати натомість автобуси. Залізниця працює ще з 1894 року.