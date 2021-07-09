Комітет з етики не може покарати нардепа Юрченка за скандальне ДТП

Нардеп Олександр Юрченко не вперше потрапляє у скаандал

Закон про статус народного депутата вимагає від обранців дотримуватися загальновизнаних норм моралі, але як їх карати за аморальні вчинки – «інструментів нема»

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту не має «інструментів» покарання для позафракційного народного депутата Олександра Юрченка. Напередодні той скоїв автомобільну аварію у Львові.

«Якщо звернення щодо дій пана Юрченка до Комітету надійде – Комітет його може розглянути, проте інструментів покарання у Комітету немає», – сказав голова підкомітету з питань регламенту Павло Фролов.

Він зауважив, що закон «Про статус народного депутата України» вимагає від народних депутатів дотримуватися загальновизнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян, утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду.

Проте, за словами Фролова, законодавчий акт не встановлює, яким чином за невиконання цих вимог депутата можна притягнути до відповідальності.

У Національній поліції України також пообіцяли прокоментувати цю ситуацію та надати офіційну інформацію.

Нагадаємо, 8 липня на площі Міцкевича у центрі Львова 32-річний народний депутат Олександр Юрченко (колишній член фракції «Слуга народу») за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім побив його водія та забрав смартфон потерпілого. Повідомлялося, що тест Олександра Юрченка показав наявність MDMA, відомого як «екстазі».

9 липня медики підтвердили, що нардеп Юрченко був під наркотиками під час ДТП у Львові.

Олександр Юрченко – народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу». 14 вересня 2020 року Юрченка виключили зі фракції «Слуга народу» у Раді.

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