Знову хакери? Сайт ВМС України не працює вже понад годину

Причини збою в роботі сайту поки не відомі

Сьогодні у другій половині дня перестав працювати сайт Військово-морських сил України. Причини збою поки не відомі.

Так, при спробі завантажити веб-ресурс Військово-морських сил ЗСбройних сил України браузер видає повідомлення: «Немає зв’язку із сайтом».

Сторінка сайту Військово-морських сил України зараз

Нагадаємо, 6 липня близько години не працювали сайти Офісу президента, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро та Державної служби спеціального зв'язку та захисту.

В Офісі президента спершу запевняли, що на сайти не здійснювали хакерську атаку, вони нібито перестали працювати з технічних причин.

Настуного дня, 7 липня, у Державній службі зв'язку та інформації пояснили причину «падіння» сайтів державних структур. За їх даними, трапились хакерські атаки.