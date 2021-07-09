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    Знову хакери? Сайт ВМС України не працює вже понад годину

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    Знову хакери? Сайт ВМС України не працює вже понад годину
    Фото з відкритих джерел

    Причини збою в роботі сайту поки не відомі

    Сьогодні у другій половині дня перестав працювати сайт Військово-морських сил України. Причини збою поки не відомі.

    Так, при спробі завантажити веб-ресурс Військово-морських сил ЗСбройних сил України браузер видає повідомлення: «Немає зв’язку із сайтом».

    Сторінка сайту Військово-морських сил України зараз
    Сторінка сайту Військово-морських сил України зараз

    Нагадаємо, 6 липня близько години не працювали сайти Офісу президента, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро та Державної служби спеціального зв'язку та захисту.

    В Офісі президента спершу запевняли, що на сайти не здійснювали хакерську атаку, вони нібито перестали працювати з технічних причин.

    Настуного дня, 7 липня, у Державній службі зв'язку та інформації пояснили причину «падіння» сайтів державних структур. За їх даними, трапились хакерські атаки.

    Теги: кібератака інтернет технології аварія ВМС хакер
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    Знову хакери? Сайт ВМС України не працює вже понад годину