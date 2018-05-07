На Трійцю «Укрзалізниця» запустить додаткові поїзди

Всього в розклад додано 9 додаткових поїздів і 3 рейси

На свято Трійці «Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди. Про це повідомив в. о. голови правління компанії Євген Кравцов Facebook. [READ_MORE] Він повідомив, що на святкові дні будуть запущені 9 додаткових поїздів і 3 рейси. Квитки вже надійшли у продаж. Зокрема, поїзди будуть курсувати на напрямках між Києвом і Львовом,



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Всього в розклад додано 9 додаткових поїздів і 3 рейси

На свято Трійці «Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди. Про це повідомив в. о. голови правління компанії Євген Кравцов Facebook.

Він повідомив, що на святкові дні будуть запущені 9 додаткових поїздів і 3 рейси. Квитки вже надійшли у продаж.





Зокрема, поїзди будуть курсувати на напрямках між Києвом і Львовом, Ковелем, Хмельницьким, Харковом і Тернополем.

Крім того, запланований додатковий поїзд на напрямку «Кременчук – Київ», а також поїзди «Вінниця – Суми», «Львів – Дніпро», «Костянтинівка – Одеса» та «Харків – Костянтинівка».

Так, поїзд «Київ – Львів» курсуватиме 25, 26 та 28 травня, «Київ – Ковель» - 25 і 28 травня, «Хмельницький – Київ» - 25 та 29 травня. Поїзд «Київ – Хмельницький» здійснить рейс 27 травня.

Поїзд «Кременчук – Київ» внесений до розкладу на 25 і 29 травня.

Поїзд «Вінниця – Суми» буде курсувати 15, 16, 27 та 28 травня, «Львів – Дніпро» - 27, 28, 29 і 30 травня, «Костянтинівка – Одеса» - щодня з 24 по 30 травня.

Поїзд «Київ – Тернопіль» відправиться в рейс 26 і 27 травня. «Харків – Костянтинівка» - 24, 26, 27, 29 і 30 травня.