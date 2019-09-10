Українські полярники знайшли в Антарктиді льодовикову печеру (фото)



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Загальна довжина ходів печери складає близько 200 метрів, вона має три «поверхи»

Печеру знайшли на острові Галіндез, де розташована українська арктична станція

Полярники 24-ої Української антарктичної експедиції (УАЕ), що нині перебувають в річній «зимівці» на станції Академік Вернадський, знайшли в Антарктиді льодовикову печеру, яка має кілька озер та річку.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

Зазначається, що печеру знайшли на острові Галіндез, де розташована українська арктична станція.

«Вхід до неї був з протилежного від станції берега острова, під вершиною льодовика. Однак виявилося, що кілька років тому цей льодовик зсунувся в океан і вхід завалило. Було кілька невдалих спроб знайти його. І от в льодовику з боку старої британської бази-музею – будиночка Ворді – нам пощастило: ми віднайшли вхід до «загубленої» печери», – розказав керівник 24-ої УАЕ Ігор Дикий.

Загальна довжина ходів печери складає близько 200 метрів, вона має три «поверхи». На нижньому з них учасники експедиції знайшли замерзле озеро та велетенську «залу, заввишки 12 метрів, завширшки 8 метрів та завдовжки 30 метрів. У залі також виявили підльодну річку та два озерця. Вчені взяли проби води з озер, щоб дослідити її на наявність вірусів та бактерій.

На глибині близько 20 метрів від поверхні, в одній з льодових брил полярники знайшли перо птаха. Воно має досить широке опахало – тобто точно належить не пінгвіну. Науковці мають з’ясувати, кому належало перо і скільки знахідці років.

24-та українська антарктична експедиція 26 березня відбула на станцію «Академік Вернадський» для виконання річної програми наукових робіт і досліджень.