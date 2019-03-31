Українські полярники завершили голосування на виборах



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Вибори на антарктичній станції тривали годину

У голосуванні взяли участь 34 громадянина — 11 учасників 23-ої Української антарктичної експедиції та 23 члени сезонного загону науковців, які нині перебувають на станції

На українській антарктичній станції «Академік Вернадський» завершилось голосування на виборах президента, воно тривало всього годину. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Голосування на українській антарктичній станції почалося 31 березня о 08:00 за місцевим, аргентинським, часом (о 14.00 за київським часом) і закінчилося за годину.

У голосуванні взяли участь 34 громадянина — 11 учасників 23-ої Української антарктичної експедиції та 23 члени сезонного загону науковців, які нині перебувають на станції.

О 15:40 за Києвом скан-копія протоколу за результатами голосування була відправлена через інтернет до Центральної виборчої комісії.

«Оригінали бюлетенів та протоколу опечатані та будуть передані до ЦВК після ротації постійної антарктичної експедиції, приблизно в другій половині квітня 2019 року», — пояснили науковці.

Зазначимо, що на виборчих дільницях у Німеччині, Чехії, Польщі та Естонії зранку утворилися величезні черги з тих, хто прийшов обирати президента України.



