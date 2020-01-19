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    Полярники зі станції «Академік Вернадський» відзначили Водохреща купанням у бухті

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    Українські полярники відзначили Водохреще купанням у бухті, 19 січня 2020 року - Полярники зі станції «Академік Вернадський» відзначили Водохреща купанням у бухті
    Українські полярники відзначили Водохреще купанням у бухті, 19 січня 2020 року
    Фото: Національний антарктичний науковий центр

    Полярники купались у бухті Марина Пойнт

    Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» відзначили Водохреще купанням у бухті з крижаною водою.

    Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

    Полярники купались у бухті Марина Пойнт.

    «Температура води в антарктичній «купелі» — мінус 0,5 градуса», — йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що перед цим бажаючі відвідали каплицю святого Володимира, яка з’явилася на станції у 2011 році. Це найпівденніша каплиця Православної церкви України, вона перейшла з УПЦ МП до ПЦУ у квітні 2019 року.

    У березні 2019-го на станцію відправили томос про автокефалію української церкви.

    Раніше повідомлялося, що після завершення літургії, 19 січня, Митрополит Епіфаній і Почесний Патріарх Філарет по черзі освятили води Дніпра у столичному Гідропарку поруч з каплицею Хрещення Господнього (Броварський проспект, 5).

    Філарет хрещення Різдвяні свята Свято Водохреща полярники Епіфаній
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