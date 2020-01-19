Полярники зі станції «Академік Вернадський» відзначили Водохреща купанням у бухті



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Українські полярники відзначили Водохреще купанням у бухті, 19 січня 2020 року Фото: Національний антарктичний науковий центр

Полярники купались у бухті Марина Пойнт

Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» відзначили Водохреще купанням у бухті з крижаною водою.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Полярники купались у бухті Марина Пойнт.

«Температура води в антарктичній «купелі» — мінус 0,5 градуса», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що перед цим бажаючі відвідали каплицю святого Володимира, яка з’явилася на станції у 2011 році. Це найпівденніша каплиця Православної церкви України, вона перейшла з УПЦ МП до ПЦУ у квітні 2019 року.

У березні 2019-го на станцію відправили томос про автокефалію української церкви.

Раніше повідомлялося, що після завершення літургії, 19 січня, Митрополит Епіфаній і Почесний Патріарх Філарет по черзі освятили води Дніпра у столичному Гідропарку поруч з каплицею Хрещення Господнього (Броварський проспект, 5).