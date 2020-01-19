Полярники зі станції «Академік Вернадський» відзначили Водохреща купанням у бухті
Полярники купались у бухті Марина ПойнтУкраїнські полярники зі станції «Академік Вернадський» відзначили Водохреще купанням у бухті з крижаною водою.
Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.
Полярники купались у бухті Марина Пойнт.
«Температура води в антарктичній «купелі» — мінус 0,5 градуса», — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що перед цим бажаючі відвідали каплицю святого Володимира, яка з’явилася на станції у 2011 році. Це найпівденніша каплиця Православної церкви України, вона перейшла з УПЦ МП до ПЦУ у квітні 2019 року.
У березні 2019-го на станцію відправили томос про автокефалію української церкви.
Раніше повідомлялося, що після завершення літургії, 19 січня, Митрополит Епіфаній і Почесний Патріарх Філарет по черзі освятили води Дніпра у столичному Гідропарку поруч з каплицею Хрещення Господнього (Броварський проспект, 5).