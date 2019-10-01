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    На Варшавському кінофестивалі покажуть фільм про життя в окупованому Луганську

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    Стрічка &laquo;Забуті&raquo; розповідає історію україномовної родини з&nbsp;Луганська, яка&nbsp;намагається залишити окуповану територію та переїхати до Києва - На Варшавському кінофестивалі покажуть фільм про життя в окупованому Луганську
    Стрічка «Забуті» розповідає історію україномовної родини з Луганська, яка намагається залишити окуповану територію та переїхати до Києва

    На переконання авторів, «Забуті» – це ідеалістичний фільм про кохання і віру в майбутнє

    Прем’єра нового фільму української кінорежисерки Дар’ї Онищенко відбудеться на Варшавському міжнародному кінофестивалі, який щороку проводиться на початку жовтня.

    Як повідомила режисерка, її кінострічку «Забуті» було відібрано для участі в конкурсній програмі перших і других повнометражних робіт молодих режисерів. Фільм знято в українсько-швейцарській копродукції за підтримки Міністерства культури України.

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    Це вже не перший фільм Онищенко: її дебютна копродукційна соціальна драма «Істальгія» (2012) – здобула визнання на міжнародних кінофестивалях та йшла у широкому прокаті в кількох країнах світу.

    Нова стрічка молодої режисерки має назву «Забуті» і розповідає історію україномовної родини з Луганська, яка намагається залишити окуповану територію та переїхати до Києва.

    Фільм привертає увагу до проблеми переселенців та важких умов проживання в окупованому місті: головна героїня, молода вчителька української мови Ніна, закохується в хлопця-сироту Андрія, і вони разом намагаються вижити в окупованому місті.

    Одного з персонажів грає відомий український актор Олексій Горбунов. На думку самого артиста, фраза його героя дідуся Василя: «Коли ж все це скінчиться? Коли?» - втілює головне бажання мільйонів українців.

    На переконання авторів, «Забуті» – це ідеалістичний фільм про кохання і віру в майбутнє. В центрі сюжету – прості люди, які опинились у зоні воєнного конфлікту, але які не припиняють мріяти навіть за таких важких умов.

    В головних ролях знялися актори Марина Кошкіна, Даніїл Каменський та Василь Кухарський.

    Стрічка «Забуті» отримала свій перший приз ще до офіційної прем’єри – уривки з фільму були показані в рамках «Конкурсу фільмів у виробництві» на Одеському міжнародному кінофестивалі, і команді присудили приз «За проєкт з найбільшим міжнародним потенціалом».

    Варшавський міжнародний кінофестиваль пройде у столиці Польщі з 11 по 20 жовтня. В основній програмі конкурсу також братиме участь український фільм «U311 Черкаси» режисера Тимура Ященка.

    Джерело: Укрінформ

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