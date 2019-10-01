Опублікований трейлер фільму із Жаном Рено, знятого у Карпатах



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Стрічка розповідає про серійного вбивцю, який самотньо живе у будиночку на березі мальовничого гірського озера

Зйомки фільму проходили в українських Карпатах в національному парку «Синевир»

Фільм «Холодна кров», створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, вийде на широкі екрани 17 жовтня.

На сторінці ДержКіно України у Facebook був презентований трейлер трилера «Холодна кров» з Жаном Рено у головній ролі.

«Зйомки картини проходили в українських Карпатах (національний парк «Синевир»), а також в США (Нью-Йорк) та Канаді. Світовим дистрибутором стрічки є компанія Universal, на території України – Mmd ua. Продюсером з українського боку є Олег Герман», - повідомили у ДержКіно.

Зазначається, що стрічка розповідає про серійного вбивцю, який влаштував собі спокійну старість у будиночку на березі мальовничого гірського озера, де він живе на самоті. Одного разу поряд з його помешканням трапляється нещасний випадок – дівчина розбивається на мотосанях. І кілер, для якого вбити людину було буденною справою, вперше рятує чиєсь життя.

Нагадаємо, український кінорежисер Сергій Лозниця отримав присуджену йому державну премію імені Олександра Довженка 2019 року за фільм «Донбас».