Лозниці вручили премію імені Довженка за фільм «Донбас»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

26 вересня міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський вручив премію лауреатові

«За свою 24-річну кінодіяльність я зняв 25 фільмів, але це перша моя стрічка, створена за підтримки Держкіно», - заявив Лозниця

Український кінорежисер Сергій Лозниця 26 вересня отримав присуджену йому державну премію імені Олександра Довженка 2019 року за фільм «Донбас».

Про це повідомляє пресслужба ДержКіно України.

«Відповідно до Указу президента України № 630/2019 «Про присудження Державної премії України імені Олександра Довженка», у 2019 році премію присуджено кінорежисеру Сергію Лозниці– за створення ігрового, повнометражного фільму «Донбас» (2018 рік). Сьогодні, 26 вересня, міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський вручив премію лауреатові», - говориться у повідомленні.

Лозниця подякував творчій команді та всім причетним до створення «Донбасу» і зазначив: «Для мене велика честь отримати таку важливу державну нагороду. За свою 24-річну кінодіяльність я зняв 25 фільмів, але це перша моя стрічка, створена за підтримки Держкіно. Це стало можливим завдяки тим змінам, які відбулися в українській кіноіндустрії за останні п’ять років. Система державної підтримки кіно, яка існує зараз, показала свою життєздатність, і я сподіваюся, що надалі її тільки покращуватимуть».

Як відомо, Державна премія України імені Олександра Довженка – це нагорода, встановлена для відзначення за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва. Премія заснована з нагоди 100-річчя від дня народження видатного діяча української культури Олександра Довженка.

До слова, українська картина «Атлантида» Валентина Васяновича названа кращим фільмом секції «Горизонти» Венеціанського бієнале.