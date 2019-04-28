На виборах в Іспанії зафіксували найбільшу явку за останні 25 років



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28 квітня в Іспанії проходять вибори у парламент

Найбільше зросла явка у Каталонії

Явка на дострокових парламентських виборах у Іспанії станом на 14 годину склала 41,49%.

Про це повідомляє El Pais.

Зазначається, що станом на цей час такий рівень явки став найбільшим показником із 1993 року і другим в історії.

Для порівняння, на виборах 2016 року станом на 14 годину явка виборців складала лише 36,87%.

Найбільше зросла явка у Каталонії – на цей час у регіоні, що хоче стати окремою державою, у загальнонаціональних виборах прийняло участь 43,5% виборців, що на 11,2 процентних пункти більше, аніж на минулих виборах.

Найнижча явка – на Канарських островах (30,72%). Втім, це теж більше, у порівняні із попередніми виборами (28,38%).

Нагадаємо, голосування триватиме до 20 години за місцевим часом.Останні опитування, Оприлюднені El Pais тиждень тому, дають на соціалістам із PSOE близько 30%, тоді як їх основний конкурент - консервативна Народна партія (PP) може отримати суттєво менше - біля 20%.По 14% можуть отримати ще дві політичні партії: правоцентристи Ciudadanos та ліві з Podemos.

Особливостями нинішніх виборів стала висока підтримка право популістів із Vox. За цю партію може віддати голоси біля 11% виборців.Така популярність в першу чергу викликана позицією партії у питанні Каталонії – у Vox виступають проти будь-яких поступок сепаратистам.