Вибори в Індонезії: від перевтоми померли 272 людини



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В Індонезії через вибори померли люди

1878 людей захворіли через нервову напругу під час виборів в Індонезії

Через перевтому від понаднормової праці на виборах в Індонезії померли 272 працівників виборчих дільниць.

Про це повідомляє DW із посиланням на речника ЦВК Індонезії Ар’єфа Прійо Сусанто.

«Через 10 діб після завершення виборів в Індонезії щонайменше 272 працівника виборчих дільниць загинуло від хвороби, яка була спричинена понаднормовою працею», - йдеться у повідомленні.

За словами Сусанто, ще 1878 людей захворіли.

Він також додав, що Мінфін виплатить компенсацію родичам загиблих, і хворим буде надана можливість позачергово звернутися до медзакладів країни.

Зазначається, що 17 квітня в Індонезії відбулися одночасно президентські, парламентські, регіональні й місцеві вибори. 193 мільйони людей могли віддати свій голос в країні з трьома часовими поясами. На 840 тисячах виборчих дільницях працювало майже 6 мільйонів людей.

Нагадаємо, на виборах в Індонезії головна боротьба відбувалася між чинним президентом Джокові Відодо і Правобо Субіанто, якого Відодо вже перемагав в 2014 році.