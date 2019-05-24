На виборах в Верховну Раду серед кандидатів не буде священиків ПЦУ



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Глава ПЦУ Епіфаній оголосив результати Синоду

Священикам ПЦУ заборонили висувати свої кандидатури на виборах до Верховної Ради

Священний синод Православної церкви України на засіданні 24 травня заборонив архієреям і клірикам висувати свої кандидатури для обрання до Верховної Ради чи на посади місцевого самоврядування, де передбачене прийняття на постійну роботу.

Про це заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній, оголошуючи результати Синоду.

Разом з тим священникам дозволено у виключних випадках з благословення церковної влади балотуватися у депутати органів місцевого самоврядування при дотриманні визначених умов.

Нагадаємо, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній на 24 травня скликав Священний синод Української православної церкви.

Як повідомлялося, 30 квітня президент Володимир Зеленський зустрівся з митрополитом Московської церкви Онуфрієм.

У той же день Зеленський також зустрічався із предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.