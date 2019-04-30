У Зеленського розказали про зустріч з митрополитом Епіфанієм і подарунок, який отримав новий президент



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Зустріч очільника Православної церкви України митрополита Епіфанія з новообраним президентом Володимиром Зеленським

Під час зустрічі Епіфаній та Зеленський обговорили ситуацію на Донбасі

У вівторок, 30 квітня, новообраний Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.

Як повідомляє прес-служба Зеленського, очільник Православної церкви України особисто привітав новообраного главу держави з Великоднем і перемогою на виборах.

Зеленський подякував за вітання та висловив сподівання на доброзичливі взаємини церкви та держави.

«Під час зустрічі були обговорені проблеми, які стоять перед українцями, зокрема, багаторічний конфлікт на Донбасі. Новообраний глава держави та митрополит Епіфаній були єдині у тому, що церква має молитись, а держава – робити все, щоб усі регіони нашої країни жили в мирі та спокої. Також були обговорені теми боротьби з корупцією та бідністю», - розповіли у прес-службі Зеленського.

На завершення зустрічі Предстоятель Православної церкви України подарував новообраному Президенту репринтне видання «Острозької Біблії» – першого повного друкованого тексту Старого і Нового Заповітів слов’янською мовою, надрукованого в Україні наприкінці XVI століття.

Раніше сьогодні, у Православній церкві України повідомили про зустріч митрополита Епіфанія з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками.

Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).

У прес-службі Зеленського заявили, що вже чекають на інавгурацію.

Слід зазначити, що офіційним оголошенням результатів виборів президента є опублікування результатів виборів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

Після цього починається відлік 30-денного терміну, коли новообраний президент має вступити на пост. Спікер Андрій Парубій має визначити дату урочистого засідання Верховної Ради. На цьому засіданні Зеленський складе присягу народові в присутності голови Конституційного суду. Потім представник ЦВК вручить Зеленському посвідчення президента України.