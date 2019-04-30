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    Політика

    Зеленський зустрівся з митрополитом Московської церкви Онуфрієм

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    Володимир Зеленський та митрополит Онуфрій - Зеленський зустрівся з митрополитом Московської церкви Онуфрієм
    Володимир Зеленський та митрополит Онуфрій

    Учасники зустрічі обговорили ситуацію, яка склалася в релігійній сфері України

    У Києві відбулася зустріч новообраного президента України Володимира Зеленського та митрополита УПЦ МП Онуфрія.

    Зустріч пройшла на території митрополичої резиденції у Феофанії, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви.

    Згідно з повідомленням, Зеленський привітав Онуфрія зі Світлим Христовим Воскресінням.

    У свою чергу Онуфрій привітав новообраного президента з головним православним святом і з його обранням на посаду глави держави. Онуфрій побажав Зеленському Божого благословення на новому відповідальному шляху служіння Україні та її народові.

    Учасники зустрічі також обговорили ситуацію, яка склалася в релігійній сфері України.

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    Зеленський зустрівся з митрополитом Московської церкви Онуфрієм
    Зеленський зустрівся з митрополитом Московської церкви Онуфрієм
    Зеленський зустрівся з митрополитом Московської церкви Онуфрієм

    Нагадаємо, сьогодні Зеленський також зустрічався із Предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.

    Також у вівторок Зеленський зустрівся з почесним патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.

    Сьогодні, 30 квітня, Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками.

    Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).

    У прес-службі Зеленського заявили, що вже чекають на інавгурацію.

    Слід зазначити, що офіційним оголошенням результатів виборів президента є опублікування результатів виборів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

    Після цього починається відлік 30-денного терміну, коли новообраний президент має вступити на пост. Спікер Андрій Парубій має визначити дату урочистого засідання Верховної Ради. На цьому засіданні  Зеленський складе присягу народові в присутності голови Конституційного суду. Потім представник ЦВК вручить Зеленському посвідчення президента України.

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