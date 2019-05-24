Сьогодні Митрополит Епіфаній збирає Синод Української православної церкви



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Перший Синод відбувся 5 лютого після інтронізації Епіфанія

Засідання Синоду розпочнеться о 10:00 в Будинку митрополита

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній на 24 травня скликає Священний синод Української православної церкви.

Про це повідомляється на сторінці УПЦ у Facebook.

«У п’ятницю, 24 травня, під головуванням Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться засідання Священного синоду Української православної церкви», - йдеться у повідомленні.

Засідання Синоду розпочнеться о 10:00 в Будинку митрополита, що на території Софії Київської.

Після його завершення Епіфаній поспілкується з журналістами.

Які саме питання мають розглянути на Синоді, не уточнюється, але раніше Епіфаній заявляв, що на синоді обговорюватиметься загальний стан справ в Українській православній церкві і не виключено, що, «можливо, буде надано оцінку тим діям, які до цього часу були зроблені».

Скоріш за все мова йде про конфлікт з почесним патріархом Філаретом.

Перший Синод відбувся на початку лютого після інтронізації Епіфанія. Другий синод – 4 березня 2019 року.

Зазначимо також, що 22 травня Святійший Патріарх Філарет у своїй резиденції провів зустріч з представниками Вселенського Патріархату митрополитом Галльським Еммануїлом та другим секретарем Святого та Священного Синоду дияконом Григорієм (Франгакісом).

Як відомо, 12 травня почесний патріарх Філарет заявив, що у Православній церкві України можливий розкол, тому що з моменту створення ПЦУ її предстоятель, митрополит Київський і всієї України Епіфаній припинив спілкуватися з ним, а також порушив попередні домовленості, за якими Філарет мав би керувати церквою, а Епіфаній представляти її на зовнішньому рівні. Також Філарет запевнив, що Українська православна церква Київського патріархату досі існує. Після цього деякі засоби масової інформації заявили, що патріарх Філарет хоче відновити та очолити УПЦ КП та відсторонити від влади Епіфанія. За кілька днів, 14 травня предстоятель Православної церкви Епіфаній спростував інформацію про розкол у Помісній церкві. «Кожен ієрарх має певні думки, але ми повинні спільно будувати майбутнє єдиної помісної Української православної церкви», - підкреслив він.

Нагадаємо, 9 травня предстоятель Православної церкви України Епіфаній поспілкувався з очільником Московської церкви Онуфрієм на церемонії вшанування загиблих у Другій світовій.

Як повідомлялося, 30 квітня президент Володимир Зеленський зустрівся з митрополитом Московської церкви Онуфрієм.

У той же день Зеленський також зустрічався із Предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.

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