Правоохоронці перейшли на посилений режим роботи перед виборами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З початку передвиборчої кампанії на території держави зареєстровано 3945 повідомлень про події, пов’язані з виборами

У день виборів правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців

Національна поліція та МВС від сьогодні, 25 березня, перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні, що відбудуться 31 березня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба поліції.

За словами першого заступника голови Міністерства внутрішніх справ Сергія Ярового, до забезпечення правопорядку під час волевиявлення громадян буде залучатися понад 135,4 тисяч правоохоронців, з них понад 72,5 тисяч - саме поліцейських.

Глава НПУ Сергій Князєв наголосив, що керівники структурних та територіальних підрозділів будуть нести персональну відповідальність за неналежне реагування на будь-які порушення під час виборів.

«Наголошую для керівників поліції на місцях: повна відповідальність за забезпечення безпеки під час волевиявлення громадян покладається саме на нас із вами… Ваша реакція на кожне порушення має бути миттєвою згідно із чинним законодавством», - сказав він.

Крім того, повідомляється, що з початку передвиборчої кампанії на території держави зареєстровано 3945 повідомлень про події, пов’язані з виборами. З них за 210 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Складено 613 адміністративних протоколів, проводиться перевірка щодо 755 повідомлень. Тільки за минулу добу на території держави зареєстровано 57 повідомлень. За чотирма фактами поліцейські відкрили кримінальні провадження», - поінформували у Нацполіції.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України 21 березня у зв'язку з проведенням виборів 2019 перейдуть на посилений режим несення служби.