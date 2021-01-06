У Києві оголошено перший рівень небезпеки

На столицю опустився густий туман

У столиці до кінця дня 6 січня з утриманням вночі та вранці 7 січня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Водіям і пішоходам слід буди обережними під час таких погодних умов.

Поради водіям:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Поради пішоходам:

будьте уважними та обережними під час переходу проїзної частини,

не переходьте проїзну частину в невстановленому для цього місці, користуйтесь лише регульованими та нерегульованими перехрестями,

перед тим як перейти дорогу, потрібно впевнитись в безпеці свого маневру,

при швидкому наближені до Вас транспорту зупиніться та пропустить його,

у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходам необхідно виділити себе, мати на зовнішньому одязі світлоповертаючі елементи.

Як повідомлялося, сьогодні на Київщині подекуди сніжить.

За прогнозом синоптиків, 6 січня очікується невеликий дощ та мокрий сніг, місцями туман.

7-8 січня вдень дощ з переходом у мокрий сніг, подекуди на дорогах ожеледь.