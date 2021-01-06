У Києві оголошено перший рівень небезпеки
Видимість не перевищує 500 м
Фото: Главком
На столицю опустився густий туман
У столиці до кінця дня 6 січня з утриманням вночі та вранці 7 січня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Водіям і пішоходам слід буди обережними під час таких погодних умов.
Поради водіям:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Поради пішоходам:
- будьте уважними та обережними під час переходу проїзної частини,
- не переходьте проїзну частину в невстановленому для цього місці, користуйтесь лише регульованими та нерегульованими перехрестями,
- перед тим як перейти дорогу, потрібно впевнитись в безпеці свого маневру,
- при швидкому наближені до Вас транспорту зупиніться та пропустить його,
- у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходам необхідно виділити себе, мати на зовнішньому одязі світлоповертаючі елементи.
Як повідомлялося, сьогодні на Київщині подекуди сніжить.
За прогнозом синоптиків, 6 січня очікується невеликий дощ та мокрий сніг, місцями туман.
7-8 січня вдень дощ з переходом у мокрий сніг, подекуди на дорогах ожеледь.