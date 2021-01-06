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    Новини

    У Києві оголошено перший рівень небезпеки

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    Видимість не перевищує 500 м - У Києві оголошено перший рівень небезпеки
    Видимість не перевищує 500 м
    Фото: Главком

    На столицю опустився густий туман

    У столиці до кінця дня 6 січня з утриманням вночі та вранці 7 січня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    Водіям і пішоходам слід буди обережними під час таких погодних умов.

    Поради водіям:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Поради пішоходам:

    • будьте уважними та обережними під час переходу проїзної частини,
    • не переходьте проїзну частину в невстановленому для цього місці, користуйтесь лише регульованими та нерегульованими перехрестями,
    • перед тим як перейти дорогу, потрібно впевнитись в безпеці свого маневру,
    • при швидкому наближені до Вас транспорту зупиніться та пропустить його,
    • у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходам необхідно виділити себе, мати на зовнішньому одязі світлоповертаючі елементи.

    Як повідомлялося, сьогодні на Київщині подекуди сніжить.

    За прогнозом синоптиків, 6 січня очікується невеликий дощ та мокрий сніг, місцями туман.

    7-8 січня вдень дощ з переходом у мокрий сніг, подекуди на дорогах ожеледь.

    Теги: прогноз погоди Київ дороги Укргідрометцентр водій
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