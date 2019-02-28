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    На Вінниччині чиновника міськради засудили до п’яти років в'язниці

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    На Вінниччині чиновника міськради засудили до п’яти років в'язниці

    Посадовець одержав хабар у $5 тисяч за корупційні «послуги» та сприяння при оформленні документів на розміщення МАФу

    Чиновника міської ради, який вимагав $5 тисяч за сприяння в оформленні документів на розміщення МАФу засуджено до п’яти років ув’язнення. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

    У червні 2017 року, прокуратурою Вінницької області до суду направлено обвинувальний акт відносно начальника Управління містобудування та архітектури одної з міських рад Вінницької області.

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    Обвинувачення довело, що посадовець одержав хабар за корупційні «послуги» та сприяння при оформленні документів, необхідних для отримання дозволу на розміщення торгового об’єкта − малої архітектурної форми.

    За результатами судового розгляду, Козятинським міськрайонним судом ухвалено вирок, яким чиновника визнано винним у вчинені кримінального правопорушення та призначено покарання − п’ять років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов’язані з використанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком на три роки, з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю, за винятком житла.

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