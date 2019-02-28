На Вінниччині чиновника міськради засудили до п’яти років в'язниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посадовець одержав хабар у $5 тисяч за корупційні «послуги» та сприяння при оформленні документів на розміщення МАФу

Чиновника міської ради, який вимагав $5 тисяч за сприяння в оформленні документів на розміщення МАФу засуджено до п’яти років ув’язнення. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

У червні 2017 року, прокуратурою Вінницької області до суду направлено обвинувальний акт відносно начальника Управління містобудування та архітектури одної з міських рад Вінницької області.

Обвинувачення довело, що посадовець одержав хабар за корупційні «послуги» та сприяння при оформленні документів, необхідних для отримання дозволу на розміщення торгового об’єкта − малої архітектурної форми.

За результатами судового розгляду, Козятинським міськрайонним судом ухвалено вирок, яким чиновника визнано винним у вчинені кримінального правопорушення та призначено покарання − п’ять років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов’язані з використанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком на три роки, з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю, за винятком житла.