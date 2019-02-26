Полтавський губернатор і його заступник заявили, що не брали хабарів і мають докази цього
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Розсилка
22 лютого детективи НАБУ провели обшуки за місцем роботи посадових осіб Полтавської облдержадміністрації
Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко та його перший заступник Андрій Пісоцький відреагували на інформацію, поширену в ЗМІ
Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко та його перший заступник Андрій Пісоцький стверджують, що не вчиняли корупційних правопорушень, у чому їх підозрює Національне антикорупційне бюро.
Відповідні заяви вони зробили на своїх сторінках у соцмережах.
«У відповідь на інформацію, розповсюджену в ЗМІ щодо розслідування НАБУ по відношенню до мене, заявляю наступне: викладені факти не відповідають дійсності. Я не вчиняв жодного з правопорушень, викладених в публікаціях. І маю неспростовні докази своєї правоти», - написав на своїй сторінці у Facebook Головко.
«Щодо закидів про хабарі, відкати чи корупційні схеми - розповсюджена інформація не має ніякого відношення до реалій. Заявляю, що жодне із приписаних правопорушень я не вчиняв. Кожне з моїх слів підкріплене доказами», - повідомив у Facebook Пісоцький.
Як відомо, 26 лютого ЗМІ повідомили, що детективи Національного антикорупційного бюро вияснили, що керівники Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців мільйонні відкати та хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних машин та коштовних гаджетів.
Раніше повідомлялося, що у Полтаві співробітники НАБУ в п’ятницю, 22 лютого, прийшли з обшуками до голови і заступника облдержадміністрації.
В НАБУ заявили, що обшуки пройшли у кабінетах чиновників, а також за місцем їх проживання.
Слідчі дії проводилися на підставі ухвал слідчого судді під процесуальним керівництвом САП в межах розслідування кримінального провадження за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовими особами Полтавської ОДА за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.