В Чернівцях чиновника затримали на хабарі за оформлення закордонного паспорта



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Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснює Генеральна прокуратура України Фото: Державне бюро розслідувань

У разі доведення вини затриманому загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років

Начальника сектору Чернівецького міського відділу Державної міграційної служби України затримали на хабарі. Посадовець отримав від особи 7800 гривень за пришвидшення оформлення паспорта для виїзду за кордон.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

«Посадовця затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу України)», - заявили в прес-службі.

Зазначається, що у разі доведення вини затриманому загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади строком до 3 років.

Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснює Генеральна прокуратура України.

Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро вияснили, що керівники Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців мільйонні відкати та хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних машин та коштовних гаджетів.