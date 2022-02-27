На Вінниччині російський агресор скинув дві авіабомби, снаряди знищили піротехніки

Усі рятувальники несуть службу в посиленому варіанті та роблять все можливе, аби підступні дії загарбників не були реалізовані на нашій землі.

«Русскій мір» не пройшов, кажуть у Державній службі з надзвичайних ситуацій

У суботу, 26 лютого о 19:50 групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області вилучено та знищено дві російські авіабомби ФАБ-100.

«Їх, так званий «русскій мір» скинув за межі села Шабельня Дашківської територіальної громади Гайсинського району.

фото: ДСНС

Люди, будьте обережні! В жодному разі при виявленні підозрілих предметів не торкайтеся їх!» – повідомляє ДСНС.

У відомстві додали, що всі рятувальники несуть службу в посиленому варіанті. Надзвичайники роблять все можливе, аби підступні дії загарбників не були реалізовані на нашій землі.

Додамо, що в Україні триває третій день російської військової агресії.

Ввечері 26 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після позачергового засідання уряду звернувся до українців.

«На всіх ділянках фронту наша армія тримає оборону, – зазначив Шмигаль. Ворог очікував легкої прогулянки, а замість цього отримав справжнє пекло. За словами Шмигаля, через те, що ворог не досяг своїх планів, він починає обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури: «Стріляють по дитячих садочках, по лікарнях, по житлових будинках, розстрілюють карети швидкої, автобуси з дітьми».

Разом з тим, окупант продовжує нести численні втрати. Як інформує Генштаб ЗСУ, війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Противник несе значні втрати. Так, орієнтовні втрати особового складу - понад 3000 осіб, танків – близько 100, ББМ – близько 540, гармат – 15, ЗРК «Бук» – 1, літаків – 16, вертольотів – 18.

Також, російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.