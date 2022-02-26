Третій день агресії Росії проти України. Вже 37 тис. резервістів тероборони долучилися до відсічі

В Україні триває третій день російської військової агресії.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний подякував за надійне плече

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що до лав територіальної оборони долучилося 37 тис. резервістів.

«Резервісти Сил Територіальна оборона ЗС України! Честь! Вас уже 37 тисяч!

Дякую за надійне плече! Разом до Перемоги!» – написав Головнокомандувач ЗСУ.

Додамо, що в Україні триває третій день російської військової агресії.

Ввечері 26 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після позачергового засідання уряду звернувся до українців.

«На всіх ділянках фронту наша армія тримає оборону, – зазначив Шмигаль. Ворог очікував легкої прогулянки, а замість цього отримав справжнє пекло. За словами Шмигаля, через те, що ворог не досяг своїх планів, він починає обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури: «Стріляють по дитячих садочках, по лікарнях, по житлових будинках, розстрілюють карети швидкої, автобуси з дітьми».

Разом з тим, окупант продовжує нести численні втрати. Як інформує Генштаб ЗСУ, війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Противник несе значні втрати. Так, орієнтовні втрати особового складу - понад 3000 осіб, танків – близько 100, ББМ – близько 540, гармат – 15, ЗРК «Бук» – 1, літаків – 16, вертольотів – 18.

Також, російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.