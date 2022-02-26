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    Кожен, хто прагне захищати Україну, отримає зброю. Керівник Хмельниччини ухвалив безпрецедентне рішення

    В Україні триває третій день російської військової агресії. - Кожен, хто прагне захищати Україну, отримає зброю. Керівник Хмельниччини ухвалив безпрецедентне рішення

    В Україні триває третій день російської військової агресії.

    фото з відкритих джерел

    Тепер розпорядження Сергія Гамалія має бути підтримане міністерством оборони України

    Керівник Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, що підписав розпорядження про видачу зброї усім, хто вміє її тримати і прагне захищати Україну. Тепер розпорядження має бути підтримане міністерством оборони України.

    «Усі залишилися на місцях і працюють заради нашої перемоги. На сьогодні ворог задихається. Жодного великого міста України йому так і не вдалося взяти. Їм не підвозять палива, у них немає їжі», – наголосив Гамалій.

    Крім цього, обласна влада заявила, що з 26 лютого на території Хмельниччини здійснюється укріплення адмінбудинків, кордонів на в’їздах та виїздах міста та області, зокрема встановлення блокпостів та зведення фортифікаційних споруд (окопи).

    «Звертаємося до вас з проханням не знімати, не фотографувати, не повідомляти нікому та не поширювати у соціальних мережах, телеграм каналах та засобах масової інформації дану інформацію», – йдеться в офіційній заяві.

    Додамо, що в Україні триває третій день російської військової агресії.

    Ввечері 26 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після позачергового засідання уряду звернувся до українців.

    «На всіх ділянках фронту наша армія тримає оборону, – зазначив Шмигаль. Ворог очікував легкої прогулянки, а замість цього отримав справжнє пекло. За словами Шмигаля, через те, що ворог не досяг своїх планів, він починає обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури: «Стріляють по дитячих садочках, по лікарнях, по житлових будинках, розстрілюють карети швидкої, автобуси з дітьми».

    Разом з тим, окупант продовжує нести численні втрати. Як інформує Генштаб ЗСУ, війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Противник несе значні втрати. Так, орієнтовні втрати особового складу - понад 3000 осіб, танків – близько 100, ББМ – близько 540, гармат – 15, ЗРК «Бук» – 1, літаків – 16, вертольотів – 18.

    Також, російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.

    Теги: Росія окупанти війна агресія
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    Кожен, хто прагне захищати Україну, отримає зброю. Керівник Хмельниччини ухвалив безпрецедентне рішення