Кожен, хто прагне захищати Україну, отримає зброю. Керівник Хмельниччини ухвалив безпрецедентне рішення

В Україні триває третій день російської військової агресії.

Тепер розпорядження Сергія Гамалія має бути підтримане міністерством оборони України

Керівник Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, що підписав розпорядження про видачу зброї усім, хто вміє її тримати і прагне захищати Україну. Тепер розпорядження має бути підтримане міністерством оборони України.

«Усі залишилися на місцях і працюють заради нашої перемоги. На сьогодні ворог задихається. Жодного великого міста України йому так і не вдалося взяти. Їм не підвозять палива, у них немає їжі», – наголосив Гамалій.

Крім цього, обласна влада заявила, що з 26 лютого на території Хмельниччини здійснюється укріплення адмінбудинків, кордонів на в’їздах та виїздах міста та області, зокрема встановлення блокпостів та зведення фортифікаційних споруд (окопи).

«Звертаємося до вас з проханням не знімати, не фотографувати, не повідомляти нікому та не поширювати у соціальних мережах, телеграм каналах та засобах масової інформації дану інформацію», – йдеться в офіційній заяві.

Додамо, що в Україні триває третій день російської військової агресії.

Ввечері 26 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після позачергового засідання уряду звернувся до українців.

«На всіх ділянках фронту наша армія тримає оборону, – зазначив Шмигаль. Ворог очікував легкої прогулянки, а замість цього отримав справжнє пекло. За словами Шмигаля, через те, що ворог не досяг своїх планів, він починає обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури: «Стріляють по дитячих садочках, по лікарнях, по житлових будинках, розстрілюють карети швидкої, автобуси з дітьми».

Разом з тим, окупант продовжує нести численні втрати. Як інформує Генштаб ЗСУ, війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Противник несе значні втрати. Так, орієнтовні втрати особового складу - понад 3000 осіб, танків – близько 100, ББМ – близько 540, гармат – 15, ЗРК «Бук» – 1, літаків – 16, вертольотів – 18.

Також, російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.