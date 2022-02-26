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    Росія заплатить за напад на Україну серйозну ціну – Байден

    Президент США заявив, що альтернативою санкціям проти Кремля міг бути початок Третьої світової війни - Росія заплатить за напад на Україну серйозну ціну – Байден
    Президент США заявив, що альтернативою санкціям проти Кремля міг бути початок Третьої світової війни
    скріншот із відео

    Путін отримує протилежний ефект від того, до якого він прагнув – єдність у протистоянні з РФ

    Після нападу Росії на Україну у США було два варіанти: або починати безпосередню війну з РФ, яка стала б Третьою світовою, або вводити проти Москви великі санкції. Про це президент США Джо Байден заявив у інтерв'ю американському ведучому Брайану Коену.

    «Є дві опції: почати третю світову війну, піти на реальну війну з Росією, або забезпечити, щоб країна, яка діє настільки всупереч міжнародному праву, заплатила за це свою ціну», – відповів Байден на питання про поточні санкції проти РФ.

    За словами президента США, санкції в принципі не мають негайного ефекту, але він упевнений, що ці санкції, економічні та політичні (проти РФ – ред.) «найбільші санкції в історії».

    «Моя мета з самого початку – бути впевненим у тому, що всі НАТО і Європа діють однаково», – сказав Байден. За його словами, однією з можливих цілей Путіна був розкол у НАТО, який дозволив би йому діяти так, як він хоче.

    «Але цього не сталося, ми маємо повну одностайність (всередині НАТО і ЄС – ред.)», – підкреслив президент США.

    «І Росія заплатить за це (напад на Україну – ред.) серйозну ціну, в короткій і особливо в довгостроковій перспективі», – сказав Байден, додавши, що мова йде не тільки про європейський регіон, а й про тихоокеанський.

    «Південна Корея, Японія, Австралія – коли демократії всього світу тримаються разом, це збільшує шанси на те, що у нас буде менше, не більше хаосу», – сказав президент США.

    За словами Байдена, через свій напад на Україну Путін отримує протилежний ефект від того, до якого він прагнув – єдність демократичних країн у протистоянні з РФ.

    Зараз світ проходить поворотний момент у своїй історії, що припадає на кожні 2-3-4 покоління.

    «Ми побачимо більше змін у наступні 10 років, ніж ми бачили в попередні 50», – резюмував президент США.

    Нагадаємо, напередодні США ввели додаткові санкції проти росіян. До нового санкційного списку США щодо російського президента Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова через війну проти України потрапили також міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

    Раніше стало відомо, що Білий дім введе санкції проти Путіна і Лаврова.

    Також Сполучені Штати Америки вводять санкції проти оператора «Північного потоку-2».

    Крім того, США запроваджують санкції проти російських чиновників та їхніх дітей: список.

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    Теги: ЄС Росія США Джозеф Байден НАТО Австралія Південна Корея Японія санкції Путін Європа напад президент
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    Росія заплатить за напад на Україну серйозну ціну – Байден