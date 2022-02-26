«Ворог отримав справжнє пекло». Шмигаль звернувся до українців

Прем’єр розповів, чим завершилось позачергове засідання уряду

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після позачергового засідання уряду звернувся до українців.

«На всіх ділянках фронту наша армія тримає оборону, – зазначив Шмигаль. Ворог очікував легкої прогулянки, а замість цього отримав справжнє пекло. За словами Шмигаля, через те, що ворог не досяг своїх планів, він починає обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури: «Стріляють по дитячих садочках, по лікарнях, по житлових будинках, розстрілюють карети швидкої, автобуси з дітьми».

Прем’єр повідомив про низку важливих рішень, що були прийняті на сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабміну.

Забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану. Максимальний строк, за яким тепер здійснюватимуться розрахунки за поставлені соціально значущі продукти харчування українського виробництва, становитиме не більше десяти календарних днів з дня виставлення постачальником відповідного рахунку. Ухвалено розпорядження, згідно з яким Державне агентство резерву має забезпечити достатній для потреб військових запас дизельного пального. Ухвалено розпорядження про передачу конфіскованого за рішенням суду та Державною митною службою майна на потреби Збройних сил. Створений необхідний алгоритм для координації отримання гуманітарної допомоги та подальшої доставки її до українців. Держприкордонслужба та Держмитслужба мають забезпечити спрощений режим перетину державного кордону для транспортних засобів, що здійснюватимуть доставку гуманітарної допомоги. Зі свого боку військово-цивільні адміністрації разом із Нацгвардією, Нацполіцією та ДСНС забезпечать її прийняття, розміщення та зберігання. Ухвалено постанову про особливості виплати й доставки пенсій, грошових допомог на період воєнного стану. У разі, якщо люди не можуть отримати кошти за місцем проживання, або якщо немає можливості направити кошти на зазначений рахунок, то виплата пенсій та допомога здійснюватиметься грошовим переказом. Мінсоцполітики разом із Пенсійним фондом та іншими органами зв’яжуться з одержувачами через особистий е-кабінет Пенсійного фонду для уточнення фактичного місця проживання. Ухвалено рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю на виїзд в ці країни. Втім, українські громадяни можуть з них повернутися.

Також Шмигаль звернувся до всіх цивілізованих країн із закликом надати Україні зброю та техніку для захисту та ізолювати Росію на всіх можливих майданчиках. І в той же час подякував партнерам, які вже відправили й продовжують відправляти нам зброю та інші товари, необхідні для забезпечення діяльності Збройних сил.

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