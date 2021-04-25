На Волині попрощалися із земляком, що загинув на Донбасі (фото)

Військовий 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Олександр Луцик загинув 22 квітня поблизу селища Шуми

Церемонія прощання із полеглим солдатом Збройних сил України Олександром Луциком пройшла у неділю 25 квітня, в селі Годомичі Маневицького району Волинської області. Про це повідомляється на сторінці 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади у Facebook.

«На щиті ... Прощай, брате... Сумно і важко прощатися назавжди з побратимами. Олександр Луцик. Навіки в списках Едельвейс. Легких хмар тобі, брате... Земля пухом», – йдеться в повідомленні.

Олександр Луцик народився 18 травня 1982 року. Закінчив професійне училище в селищі міського типу Маневичі, отримав спецальність столяра. Працював будівельником в Польщі. У жовтні 2019 був покликаний за контрактом до лав ЗСУ де служив солдатом, оператором-розвідником протитанкового артилерійського дивізіону. .

Як повідомлялося раніше, воїн загинув 22 квітня в 11:30 в районі населеного пункту Шуми Торецького міськради Донецької області в результаті смертельних осколкових поранень, отриманих при обстрілі позицій ВСУ протитанковою керованою ракетою. У нього залишилися брат і сестра.