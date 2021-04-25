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    На Волині попрощалися із земляком, що загинув на Донбасі (фото)

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    Олександр Луцик служив у 10-й окремій гірничо-штурмовій бригаді - На Волині попрощалися із земляком, що загинув на Донбасі (фото)
    Олександр Луцик служив у 10-й окремій гірничо-штурмовій бригаді
    Фото: censor.net

    Військовий 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Олександр Луцик загинув 22 квітня поблизу селища Шуми

    Церемонія прощання із полеглим солдатом Збройних сил України Олександром Луциком пройшла у неділю 25 квітня, в селі Годомичі Маневицького району Волинської області. Про це повідомляється на сторінці 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади у Facebook.

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    На Волині попрощалися із земляком, що загинув на Донбасі (фото)
    На Волині попрощалися із земляком, що загинув на Донбасі (фото)
    На Волині попрощалися із земляком, що загинув на Донбасі (фото)
    На Волині попрощалися із земляком, що загинув на Донбасі (фото)
    На Волині попрощалися із земляком, що загинув на Донбасі (фото)
    На Волині попрощалися із земляком, що загинув на Донбасі (фото)

    «На щиті ... Прощай, брате... Сумно і важко прощатися назавжди з побратимами. Олександр Луцик. Навіки в списках Едельвейс. Легких хмар тобі, брате... Земля пухом», – йдеться в повідомленні.

    Олександр Луцик народився 18 травня 1982 року. Закінчив професійне училище в селищі міського типу Маневичі, отримав спецальність столяра. Працював будівельником в Польщі. У жовтні 2019 був покликаний за контрактом до лав ЗСУ де служив солдатом, оператором-розвідником протитанкового артилерійського дивізіону. .

    Як повідомлялося раніше, воїн загинув 22 квітня в 11:30 в районі населеного пункту Шуми Торецького міськради Донецької області в результаті смертельних осколкових поранень, отриманих при обстрілі позицій ВСУ протитанковою керованою ракетою. У нього залишилися брат і сестра.

    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ Донеччина ВСУ
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