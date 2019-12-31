На Донбасі від початку доби зберігається тиша
Бойових втрат серед наших захисників немає
Від початку доби, 31 грудня, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил жодного обстрілу не зафіксовано.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.
«Від початку поточної доби станом на 12.00, випадків порушення припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Бойових втрат серед наших захисників немає», - йдеться у повідомленні.
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