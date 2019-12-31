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    На Донбасі від початку доби зберігається тиша

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    На Донбасі від початку доби зберігається тиша

    Бойових втрат серед наших захисників немає

    Від початку доби, 31 грудня, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил жодного обстрілу не зафіксовано.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

    «Від початку поточної доби станом на 12.00, випадків порушення припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Бойових втрат серед наших захисників немає», - йдеться у повідомленні.

    Минулої доби, 30 грудня, російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції ЗСУ, обидва на Донецькому напрямку. Поранення отримав один боєць. Його було оперативно доставлено до військово-медичного закладу, стан здоров’я задовільний.
    До слова, вперше з початку війни на Донбасі український президент привітав Путіна з новорічними святами.
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    бойовики на Донбасі ЗСУ
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