На Донбасі від початку доби зберігається тиша



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойових втрат серед наших захисників немає

Від початку доби, 31 грудня, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил жодного обстрілу не зафіксовано.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби станом на 12.00, випадків порушення припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Бойових втрат серед наших захисників немає», - йдеться у повідомленні.

Минулої доби, 30 грудня, російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції ЗСУ, обидва на Донецькому напрямку. Поранення отримав один боєць. Його було оперативно доставлено до військово-медичного закладу, стан здоров’я задовільний.