Російські окупаційні війська здійснили два обстріли українських позицій на Донбасі



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Ситуація у зоні ООС залишається контрольованою

Втрат серед українських оборонців унаслідок ворожих обстрілів немає

У неділю, 31 травня російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Упродовж 31 травня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети», – йдеться у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Новотроїцького противник відкривав вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Оріхового ворог застосував міномети калібру 82 мм.

Українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили противника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються.

Від початку доби втрат серед українських оборонців унаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація у зоні ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, 28 травня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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