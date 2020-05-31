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    Події в Україні

    Російські окупаційні війська здійснили два обстріли українських позицій на Донбасі

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    Ситуація у зоні ООС залишається контрольованою - Російські окупаційні війська здійснили два обстріли українських позицій на Донбасі
    Ситуація у зоні ООС залишається контрольованою

    Втрат серед українських оборонців унаслідок ворожих обстрілів немає

    У неділю, 31 травня російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

    Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Упродовж 31 травня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети», – йдеться у повідомленні.

    Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Новотроїцького противник відкривав вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Оріхового ворог застосував міномети калібру 82 мм.

    Українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили противника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються.

    Від початку доби втрат серед українських оборонців унаслідок ворожих обстрілів немає.

    Ситуація у зоні ООС залишається контрольованою.

    Нагадаємо, 28 травня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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