Стало відомо ім'я військовослужбовця, який сьогодні загинув на Донбасі

Боєць отримав осколкове поранення, не сумісне з життям

З початку доби, 22 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовий 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Олександр Луцик. Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.

Загиблий український військовослужбовець народився 18 травня 1982 року в селі Годомичі Колківської територіальної громади. Служив за контрактом оператором-розвідником протитанкового дивізіону.

Як раніше повідомляв «Главком», боєць отримав осколкове поранення, не сумісне з життям. Представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК поінформували про інцидент.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил 22 квітня виникла пожежа на території однієї із військових частин.

Додамо, що верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ ЄС заявив, що на кордонах з Україною та на території тимчасово окупованого Криму перебуває близько 150 тисяч російських військових.

Президент Росії Володимир Путін відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися через ескалацію на Донбасі.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».