На Волині прикордонники конфіскували два автобуси через контрабандний сир



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Прикордонники виявили загалом понад півтори тонни контрабандного сиру

Українські прикордонники в пункті пропуску Ягодин у Волинській області вилучили два автобуси, в яких перевозилися великі партії контрабандного сиру.

Про це повідомляє Держприкордонслужба в п'ятницю, 13 вересня.

Так, увечері 12 вересня в Ягодин прибув рейсовий автобус Варшава - Луцьк української реєстрації, яким керував громадянин України. Прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду транспортного засобу і виявили прихований від контролю товар. Водій сховав у багажному відділенні, закритому декоративною стінкою, і в технологічних порожнинах над колесами автобуса 850 кг сиру.

В результаті, житель Луцька не тільки не отримав очікуваного прибутку, а й позбувся автобуса Renault. Сума оцінки вилученого сиру склала майже 130 тисяч гривень, а автобуса - 470 тисяч гривень.

Крім того, на день раніше на цей же КПП прибув автобус MAN української реєстрації, під час поглибленого огляду якого прикордонники знайшли на даху, в нішах кондиціонера і під сидінням водія понад 860 кг різноманітних сирів. Транспортний засіб та товар на загальну суму близько 500 тисяч гривень передали Державній фіскальній службі.