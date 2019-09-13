  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Волині прикордонники конфіскували два автобуси через контрабандний сир

    • Розсилка
    На Волині прикордонники конфіскували два автобуси через контрабандний сир

    Прикордонники виявили загалом понад півтори тонни контрабандного сиру

    Українські прикордонники в пункті пропуску Ягодин у Волинській області вилучили два автобуси, в яких перевозилися великі партії контрабандного сиру.

    Про це повідомляє Держприкордонслужба в п'ятницю, 13 вересня.

    Так, увечері 12 вересня в Ягодин прибув рейсовий автобус Варшава - Луцьк української реєстрації, яким керував громадянин України. Прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду транспортного засобу і виявили прихований від контролю товар. Водій сховав у багажному відділенні, закритому декоративною стінкою, і в технологічних порожнинах над колесами автобуса 850 кг сиру.

    Читайте також

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    На Волині прикордонники конфіскували два автобуси через контрабандний сир
    На Волині прикордонники конфіскували два автобуси через контрабандний сир
    На Волині прикордонники конфіскували два автобуси через контрабандний сир
    На Волині прикордонники конфіскували два автобуси через контрабандний сир
    На Волині прикордонники конфіскували два автобуси через контрабандний сир
    На Волині прикордонники конфіскували два автобуси через контрабандний сир
    На Волині прикордонники конфіскували два автобуси через контрабандний сир
    На Волині прикордонники конфіскували два автобуси через контрабандний сир
    На Волині прикордонники конфіскували два автобуси через контрабандний сир
    На Волині прикордонники конфіскували два автобуси через контрабандний сир
    На Волині прикордонники конфіскували два автобуси через контрабандний сир
    На Волині прикордонники конфіскували два автобуси через контрабандний сир

    В результаті, житель Луцька не тільки не отримав очікуваного прибутку, а й позбувся автобуса Renault. Сума оцінки вилученого сиру склала майже 130 тисяч гривень, а автобуса - 470 тисяч гривень.

    Крім того, на день раніше на цей же КПП прибув автобус MAN української реєстрації, під час поглибленого огляду якого прикордонники знайшли на даху, в нішах кондиціонера і під сидінням водія понад 860 кг різноманітних сирів. Транспортний засіб та товар на загальну суму близько 500 тисяч гривень передали Державній фіскальній службі.

     

    Читайте також
    прикордонники Польща контрабанда Волинська область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ