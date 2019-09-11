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    Прикордонники затримали на Буковині мотодельтаплан з контрабандними сигаретами

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    Прикордонники затримали на Буковині мотодельтаплан з контрабандними сигаретами

    Чотири українці підготували мотодельтаплан до відправки в Румунію з шістьма ящиками сигарет

    У Новоселицькому районі Чернівецької області прикордонники виявили літальний апарат мотодельтаплан за 30 кілометрів від кордону з Румунією. Чотири українці готували апарат до польоту в сусідню країну, повідомляє Держприкордонслужба в середу, 11 вересня.

    Також недалеко від місця затримання перебував автомобіль ВАЗ, каністри з пальним, GPS-навігатор з заданим маршрутом польоту і шість ящиків сигарет, які правопорушники збиралися доставити до сусідньої Румунії.

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    Прикордонники затримали на Буковині мотодельтаплан з контрабандними сигаретами
    Прикордонники затримали на Буковині мотодельтаплан з контрабандними сигаретами
    Прикордонники затримали на Буковині мотодельтаплан з контрабандними сигаретами
    Прикордонники затримали на Буковині мотодельтаплан з контрабандними сигаретами
    Прикордонники затримали на Буковині мотодельтаплан з контрабандними сигаретами
    Прикордонники затримали на Буковині мотодельтаплан з контрабандними сигаретами
    Прикордонники затримали на Буковині мотодельтаплан з контрабандними сигаретами
    Прикордонники затримали на Буковині мотодельтаплан з контрабандними сигаретами

    «За цим фактом поінформовано відповідні правоохоронні органи. Зараз з'ясовуються всі обставини правопорушення, на місці події проводять слідчі дії», - йдеться в повідомленні. 

     

    Раніше словацькі прикордонники виявили малий літальний апарат в районі міста Собранце і затримали його пілота-українця. Мотопаратрайк був обладнаний для незаконного переміщення товарів.

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